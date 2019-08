Messina, Torre Faro in festa per la Madonna della Lettera: ecco come cambiano viabilità e percorsi delle linee bus Atm

16 Agosto 2019 13:03

Messina: a Torre Faro i festeggiamenti in onore di “Santa Maria della Lettera”. Le modifiche ai percorsi delle linee bus Atm e la viabilità

In occasione dei festeggiamenti in onore di “Santa Maria della Lettera” che si svolgeranno a Torre Faro, l’ATM ha disposto modifiche ai percorsi delle linee bus 31, 31/32 e Shuttle Notturno durante la fascia oraria 20 – 24, da oggi, venerdì 16, a domani, sabato 17, e dalle 17.30 di domenica 18 alle 2 di lunedì 19. Pertanto, le linee Shuttle Notturno e 31 (Papardo – Torre Faro), dalle 19.30 alle 24, di oggi sino a domani, sabato 17, limiteranno il capolinea alla statua di Padre Pio, all’intersezione tra le vie Nuova e Circuito; mentre dalle 24 lo Shuttle Notturno effettuerà servizio regolare. Dalle 17.30 di domenica 18, alle 2 di lunedì 19, le linee Shuttle Notturno e 31/32 (Ponte Gallo – Torre Faro – Papardo) eseguiranno il capolinea sempre alla statua di Padre Pio. Infine dalle 2 lo Shuttle Notturno svolgerà il servizio regolare.

La viabilità

Per consentire lo svolgimento della festa patronale con la tradizionale processione del Simulacro di Santa Maria della Lettera a Torre Faro, sono state disposte da oggi, venerdì 16, a domani, sabato 17, nella fascia oraria 20-24, e dalle 17.30 di domenica 18 sino all’una di lunedì 19 limitazioni viarie. Pertanto vigeranno i divieti di transito veicolare e la direzione obbligatoria a sinistra in via I Palazzo, ad intersezione con via II Palazzo; di transito e la direzione obbligatoria a destra in via Nuova, ad intersezione con via Mangraviti; di transito veicolare e la direzione obbligatoria a sinistra in via Rando, ad intersezione con via dei Mille; di transito veicolare e la direzione obbligatoria a destra in via dei Mille, ad intersezione con via Firenze; di transito veicolare e la direzione obbligatoria dritto in via Firenze, ad intersezione con via Madaffari; la direzione obbligatoria a sinistra in via Firenze ad intersezione con via Torre Nuova; e sarà invertito il senso unico di marcia in via Firenze. Dalle 23.30 di domenica 18 sino all’una di lunedì 19, vigerà inoltre il senso unico alternato di circolazione in via Pozzo Giudeo, tra via Senatore Arena e l’area di parcheggio “Torri Morandi”.

