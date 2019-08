Messina, teneva la droga vicino alla cassa: macellaio arrestato per spaccio

6 Agosto 2019 21:01

Messina, il fiuto del cane “Mike” ha immediatamente diretto i Carabinieri verso il bancone dove era poggiata la cassa del negozio permettendo di rinvenire all’interno di cassetto adiacente il registratore di cassa circa 70 grammi di marijuana

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Montalbano Elicona (Messina) hanno arrestato in flagranza di reato il 32enne montalbanese C.L.M., ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione, impegnati nei servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ultimo periodo avevano notato un insolito via vai di persone che si recavano nella macelleria di Basicò (ME) gestita dall’arrestato ma spesso uscivano dal locale senza apparentemente avere acquistato nulla. A seguito delle attività di osservazione, questa mattina, i militari dell’Arma unitamente ad un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Palermo “Villagrazia” hanno effettuato una perquisizione nell’esercizio commerciale gestito dal 32enne. Il fiuto del cane “Mike” ha immediatamente diretto i Carabinieri verso il bancone ove era poggiata la cassa del negozio permettendo di rinvenire all’interno di cassetto adiacente il registratore di cassa circa 70 grammi di marijuana. La successiva perquisizione dell’abitazione dell’arrestato ha permesso di ritrovare ulteriori 12 grammi della stessa sostanza stupefacente. Al termine della perquisizione i Carabinieri hanno sequestrato lo stupefacente rinvenuto ed anche l’attività commerciale utilizzata come luogo di spaccio. Dopo le formalità di rito, come disposto dal Sostituto Procuratore di turno, Dr.ssa Federica Paiola, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in attesa di comparire avanti al Giudice per l’udienza di convalida dell’arresto.

Valuta questo articolo