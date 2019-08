Messina, riapre l’Arena Cicciò: ecco gli appuntamenti in programma

9 Agosto 2019 14:47

Messina, riapre ufficialmente l’Arena Cicciò

L’assessore con delega allo Spettacolo Giuseppe Scattareggia ha illustrato stamani gli appuntamenti all’Arena Cicciò nel quadro del programma dell’Agosto Messinese 2019. All’incontro con la stampa hanno preso parte la giornalista Italia Moroni Cicciò e il Maestro Orazio Baronello in rappresentanza dell’orchestra “Il Quartetto di Tirana” che si esibirà domenica 11, giorno della riapertura ufficiale dell’Arena. Seguiranno martedì 20 Giulio Raco Band, mercoledì 28 Opale Accordion Quartet e giovedì 29 la Bottega degli Attori. “Insieme agli assessorati alla Cultura e al Turismo – ha sottolineato Scattareggia – abbiamo deciso di restituire alla fruizione della città un altro patrimonio comunale qual’è l’Arena Cicciò, situata a monte del Palacultura e da alcuni anni non più agibile per ospitare attività di spettacolo. Nei mesi scorsi si è lavorato in questa direzione, ripristinando le condizioni ideali e necessarie per poterla utilizzare. L’Arena è già stata aperta al pubblico sabato 3 in occasione dell’evento Francesco Cardillo jazz, ma la riapertura ufficiale avverrà domenica”.

