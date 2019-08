Messina, clochard cacciati dal Palacultura: sit in di Rete antirazzista al Comune

16 Agosto 2019 13:34

Il sit-in al Comune contro l’ordinanza del sindaco di Messina

Rete anti-razzista e la Comunità africana scendono in piazza per protestare contro l’ordinanza decoro urbano del sindaco De Luca. Il sit in si è svolto stamattina davanti a Palazzo Zanca. A far scattare la molla è stato il video apparso sulla pagina fb del sindaco, che documenta lo sgombero di alcuni clochard che dormivano negli spazi esterni del Palalcultura di Messina. “Noi non siamo animali. Siamo qui pagando le tasse, con i documenti e tutta la libertà di vivere in questa città”-ha detto stamattina Denis Okadugha, rappresentante della comunità africana. Le delegazione in mattinata ha incontrato il vicesindaco Mondello.

