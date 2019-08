Messina: potabile l’acqua a Briga Superiore

2 Agosto 2019 20:01

Messina: è potabile l’acqua a Briga Superiore. Lo attestano le analisi sui campioni prelevati dalla rete idrica del villaggio collinare a sud della città

Sono conformi alla norma i valori delle campionature di acqua che, nei giorni scorsi, da protocollo, i tecnici di AMAM hanno prelevato, ad intervalli di tempo stabiliti, dalla rete idrica di Briga Superiore, per monitorare le anomalie riscontrate. Cessa dunque l’allerta di AMAM alla popolazione, cui aveva sconsigliato prudenzialmente l’utilizzo idropotabilie dell’acqua distribuita in rete nel villaggio, assicurando al contempo il presidio di un’autobotte per quanti avessero necessità di approviggionarsi. Nell’informare dunque sull’esito delle analisi sull’acqua distribuita, l’AMAM si rivolge agli abitanti di Briga Superiore: “Grazie a tutti per la collaborazione e la comprensione dimostrata – afferma il Presidente Salvo Puccio – in attesa dei responsi delle analisi e dei controlli tecnici che abbiamo condotto, a beneficio della salute pubblica”

