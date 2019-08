Messina: tutto pronto per “Nizza Estate”

3 Agosto 2019 13:02

Messina: è tutto pronto a Nizza di Sicilia per l’evento “Nizza Estate” targato “Fratellone” e “ People on the Move”

E’ tutto pronto a Nizza di Sicilia per l’evento “Nizza Estate” targato “Fratellone” e “ People on the Move”, realtà leader nell’organizzazione di eventi che da anni operano nel settore. Il villaggio estivo dedicato all’artigianato, hobbistica, food e musica aprirà i battenti oggi sabato 3 agosto. Fino al 18 agosto il lungomare di Nizza di Sicilia sarà l’anima dell’intrattenimento della riviera jonica, tutti i giorni infatti dalle 18.00 alle 00.30 ci sarà la possibilità di passeggiare, fare shopping , ascoltare musica. La manifestazione infatti nasce con l’intento di offrire un’occasione in più di incontro per quanti abitano nella riviera jonica e per i numerosi turisti in vacanza. Un’opportunità di condivisione per vivere il lungomare di Nizza di Sicilia all’insegna della spensieratezza e del divertimento. In programma anche due eventi musicali. Venerdì 9 agosto è prevista l’esibizione dei Floyd Project (Tributo ai Pink Floyd), sabato 10 agosto appuntamento con Aedo Canta Battisti (tributo a Battisti). “Nizza Estate, afferma Claudio Prestopino, vuole essere un’ occasione di rilancio economico per tutto il tessuto commerciale di Nizza di Sicilia. La fiera a Nizza di Sicilia è sempre stato un appuntamento importante per molti imprenditori, nel tempo poi a causa della crisi, dei cambiamenti anche del mercato tutto è cambiato. Noi vorremmo ricominciare. Nizza Estate, ha spiegato Claudio Prestopino, rappresenta per noi un nuovo inizio per rilanciare questo evento che vorremmo diventasse nel tempo identificativo per la comunità”.

