Messina: la musicista Maria Fausta Rizzo in scena per Fiera in Luce

25 Agosto 2019 16:36

Messina: è in programma martedì 27 agosto alle 21.30 l’ultimo appuntamento per “Agosto in… Fiera”

E’ in programma martedì 27 agosto alle 21.30 l’ultimo appuntamento per “Agosto in… Fiera a Messina 2019”. La musicista messinese Maria Fausta Rizzo sarà protagonista di una performance particolarmente suggestiva. Accompagnerà in musica il video mapping “Fiera in Luce” realizzato da AreaOdeon che ha caratterizzato il quartiere fieristico grazie all’Autorità Portuale. AreaOdeon promuove da anni la sperimentazione e la ricerca applicate all’arte e la cultura contemporanea, intese come veicoli di coinvolgimento e partecipazione attiva del pubblico, di valorizzazione e riappropriazione del territorio, in un orizzonte di continue collaborazioni con realtà nazionali ed internazionali.

In quest’ottica “Fiera in Luce” ha reso possibile la valorizzazione degli edifici all’interno del quartiere fieristico oggetto di importanti lavori di ristrutturazione regalando uno spettacolo straordinario. 60 metri lineari, 33 colonne, 18 composizioni visive con raffigurazioni pittoriche e fotografiche grazie alla collaborazione della Sovrintendenza e Taormina arte, in un viaggio virtuale tra passato e futuro per raccontare il rapporto tra la città di Messina ed il mare. La performance di Maria Fausta Rizzo sarà la colonna sonora di questa infinita storia d’amore. Parole e musica, immagini e suoni, luci ed ombre ci condurranno in un viaggio tutto da scoprire. Un ultimo grande appuntamento a conclusione di “Agosto in… Fiera a Messina 2019” che si conferma anche per questa estate l’appuntamento più atteso dalla città. Il quartiere fieristico ha accolto migliaia di visitatori incassando apprezzamenti soprattutto per la scelta degli espositori, la gestione dello spazio e la presenza di spettacoli di qualità grazie ancora una volta all’organizzazione Fratellone srl e People on the move, l’Autorità Portuale, il Comune di Messina e la città Metropolitana di Messina. L’ultimo appuntamento in programma è per martedì 27 agosto alle 21.30 con uno spettacolo da non perdere. L’ingresso è gratuito.

Valuta questo articolo