Messina: la Lega organizza l’iniziativa #spiaggiapulita

11 Agosto 2019 09:10

Messina: dopo l’iniziativa dello scorso mese proposta da Santi Lepro e Placido Bramanti i due esponenti vicini a Salvini che nella giornata odierna sarà in Sicilia in visita istituzionale, si sono dati appuntamento per un’altra lodevole e importante iniziativa sociale

Sabato 10 agosto, con inizio alle 16, un gruppo si è incontrato nel pomeriggio per ripulire un tratto di litorale della costa messinese. Il gruppo composto da persone della provincia di messina, e non solo, che con grande spirito di amore e rispetto per l’ambiente, si pongono come obiettivo quello di pulire le spiagge del litorale messinese. E stavolta, come prima iniziativa, il bottino è stato ghiotto. I volontari, armati di retino e guanti, hanno raccolto tutto ciò che gli incivili delle spiagge abbandonano nello spazio comune, porgendo agli ospiti ed ai visitatori stagionali,una più gradevole accoglienza in terra di Sicilia.

