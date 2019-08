Messina, la Polizia arresta ladro in azione: sorpreso a rovistare all’interno di un’auto [NOME e DETTAGLI]

26 Agosto 2019 11:27

Messina: il malvivente ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e arrestato. All’interno dell’auto c’era ancora la bottiglia di birra con cui aveva distrutto uno dei finestrini anteriori

Stanotte, intorno alle 04.00, i poliziotti delle Volanti hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per tentato furto di Placido Andronaco, 54 anni, pregiudicato.

A sorprenderlo, mentre rovistava all’interno della sua auto, è stato il proprietario che ha immediatamente richiesto l’intervento dei poliziotti impegnati nel controllo del territorio. Il malvivente ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e arrestato.

All’interno dell’abitacolo dell’auto c’era ancora la bottiglia di birra con cui il cinquantaquattrenne aveva distrutto uno dei finestrini anteriori.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trattenuto presso la caserma Calipari in attesa di rito direttissimo che si terrà stamani.

