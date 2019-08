18 Agosto 2019 13:01

Incendio a Messina: fiamme nei pressi di Massa San Giovanni

Ancora un altro incendio a Messina. Da stamattina un rogo sta mandando in fumo la vegetazione nei pressi del villaggio collinare di Massa San Giovanni. Come si evince dalle immagini nella gallery, una fitta nube di fumo sta avvolgendo il territorio della VI Circoscrizione. Al momento non si segnalano danni a persone e abitazioni.

