Messina: il Maresciallo Tanania è il nuovo Comandante della Stazione dei Carabinieri di Longi

29 Agosto 2019 18:59

Longi (Messina): assume l’incarico il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri

Si è insediato il 26 agosto il Comandante della Stazione Carabinieri di Longi, il Maresciallo Maurizio Tanania, 38 anni, originario di Sant’Agata di Militello (Messina), diplomato geometra, con una laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione.

Arruolatosi nel 2004, ha prestato servizio militare nella Brigata paracadutisti “Folgore” e nel dicembre 2006 è transitato nell’Arma dei Carabinieri, frequentando il 121° corso di formazione allievi Carabinieri. Al termine del corso è stato destinato in Provincia di Cuneo, dove ha prestato servizio per oltre un decennio. Promosso Vice Brigadiere, è stato trasferito in Sicilia alla Stazione Carabinieri di San Salvatore di Fitalia.

Nel giugno 2018 ha frequentato il 15° corso Annuale Allievi Marescialli presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri al termine del quale è stato assegnato alla Stazione Carabinieri di Naso.

