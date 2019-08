Messina, la denuncia del consigliere Gioveni: “gli spazi verdi della città sono abbandonati” [FOTO]

17 Agosto 2019 10:28

Messina: il consigliere comunale Libero Gioveni richiama l’attenzione dell’Amministrazione sullo stato delle ville, non soltanto quelle nei villaggi, ma anche quelle in centro o nell’asse longitudinale della città

“Questo è anche il periodo in cui, oltre ai turisti, parecchi bambini con genitori in ferie che li accompagnano, frequentano i numerosi spazi a verde della nostra città, che però, spiace constatare, si trovano in condizioni di assoluto degrado e abbandono”. Il consigliere comunale Libero Gioveni richiama l’attenzione dell’Amministrazione sullo stato delle nostre ville, non soltanto quelle nei villaggi, ma anche quelle in centro o nell’asse longitudinale della città. “Per esempio vedere la foto delle altalene della centralissima villa Mazzini – denuncia Gioveni – senza le sedioline in cui i bambini dovrebbero dondolare, rappresenta davvero un pugno nell’occhio. Per non parlare di altre villette meno note – prosegue il consigliere – ma pur sempre frequentate che si trovano sulla S.S. 114, come quella a ridosso dell’ASP di Pistunina (dalle cui foto emerge un inequivocabile degrado) e quella invece di Tremestieri a ridosso di Palazzo Presti, sede persino della prima Circoscrizione. Evito invece di elencarne altre in periferia – insiste l’esponente Pd – perché, nonostante l’elenco sia lungo e noto, a nessuno piace parlare della solita “minestra riscaldata”! È evidente però – conclude Gioveni – che anche le nostre ville o spazi a verde necessitano attenzione con interventi mirati di riqualificazione. Ecco perché, avendo fra le deleghe della 1^ Commissione che presiedo anche quella dell’arredo urbano, programmerò una seduta con la presenza dell’assessore al ramo Minutoli per capire tempi e modalità di intervento che l’Amministrazione vorrà darsi per ridare decoro e funzionalità alle nostre numerose ville cittadine”.

