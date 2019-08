Messina, Giannetto (M5S): “De Luca a bordo della feluca? Solito post acchiappa like”

20 Agosto 2019 16:54

Feluche nello Stretto di Messina, l’amaro commento della consigliera comunale Serena Giannetto: “De Luca pubblica il solito post acchiappa like in cui si solleva il problema e al quale, come spesso accade, non seguiranno soluzioni. Tutte le mie proposte sono rimaste lettera morta”

“Il sindaco De Luca dalla sua pagina Facebook esalta l’esperienza fatta a bordo della Feluca, che rappresenta certamente una tradizione e un patrimonio da tutelare, e che potrebbe essere anche un volano turistico ed economico per la nostra città. Stiamo ai fatti, però. Dopo la conferenza stampa di Maggio, sulla possibile realizzazione di un riparo pesca, ho interrogato due volte l’amministrazione (giugno ed agosto) chiedendo:

– I tempi di realizzazione del progetto;

– L’istituzione di un tavolo di lavoro con le parti direttamente interessate per la realizzazione del progetto (compresi cioè coloro che il mare lo vivono);

– La realizzazione di alcune opere compensative.

Avevo anche proposto alcuni interventi immediati per agevolare i pescatori per l’imminente stagione di “caccia”, evidenziando le gravi difficoltà in cui sono costretti tutt’ora ad operare.

Purtroppo tutte queste richieste (tra cui un intervento sulla spiaggia nel torrente papardo perché le feluche rimangono spesso impigliate nelle manovre di approdo e la bonifica del torrente papardo) sono rimaste ad oggi assolutamente inevase.

Però oggi appare il solito post acchiappa like in cui si solleva il problema e al quale, come spesso accade, non seguiranno soluzioni. E quando c’è chi evidenzia tutto questo viene tacciato “chi sotto i capelli non ha niente….”.

Certamente e’ più facile “parlare” e realizzare dirette sui social che fare. Chiedo all’amministrazione di dare soluzioni reali attraverso una concreta pianificazione e programmazione, di chiacchiere e proclami siamo davvero stufi. Sollevare le questioni è cosa ben diversa dal dare risposte. Alle chiacchiere e alle passerelle la comunità preferisce azioni concrete”– conclude la consigliera comunale pentastellata Serena Giannetto.

