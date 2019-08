Messina, furto e lesioni personali: 47enne di Lecco arrestato al casello autostradale [DETTAGLI]

19 Agosto 2019 12:57

I carabinieri di Patti (Messina) eseguono un provvedimento restrittivo a carico di un 47enne, condannato per i reati di furto e lesioni personali

Ieri notte a Brolo, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Patti hanno arrestato un 47enne originario di Lecco in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Civitavecchia (RM) poiché condannato per i reati di furto e lesioni personali.

In particolare, nel corso di servizio perlustrativo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati, nei pressi del casello autostradale di Brolo (Messina), i militari dell’Arma hanno fermato il veicolo condotto dall’uomo che si trovava in Sicilia in zona per le vacanze estive. Nel corso dei controlli i Carabinieri hanno accertato che a carico del 47enne pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Civitavecchia (RM) a seguito di una condanna alla pena di sette mesi e tredici giorni di reclusione per i reati di furto e lesioni personali commessi nel 2004.

L’uomo, pertanto, è stato arrestato ed al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

