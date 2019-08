Messina: il 3 agosto a Furci Siculo “La Notte delle Stelle 2019”

1 Agosto 2019 10:26

Giorno 3 Agosto torna nell’Arena Comunale di Furci Verde in Furci Siculo alle ore 21.00, lo spettacolo, il fiore all’occhiello della Sicilia “La Notte delle Stelle 2019”. Una speciale Edizione, la numero 10, con tantissimi ballerini da ogni parte d’Italia e del Mondo. La Manifestazione gratuita organizzata dalla Scuola di Danza: Blackpool Dancing di Furci Siculo dei Maestri Olivato, quest’anno avrà numerosi ospiti, Campioni Albanesi di Danze Standard, Campioni Internazionali di danze latine Vincenzo Termini e Sharon Arena, i Finalisti al Mondo di danze Argentine, I frustatori insieme ai Casadei che offriranno in Sicilia uno spettacolo con balli Romagnoli, I ballerini Country, e tantissimi Altri Campioni Internazionali che offriranno tantissimi Show di Danza. Uno spettacolo unico, circa 230 atleti coloreranno e animeranno la Notte Delle Stelle N° 10, ma la sorpresa unica, sarà l’Ospite D’onore e madrina della manifestazione: Carolyn Smith direttamente da Ballando con le Stelle della Rai, Giorno 2 e 3 Agosto insegnerà alle numerose coppie direttamente nella sede della Blackpool Dancing dei Maestri Olivato in Furci Siculo mentre la sera interverrà come ospite a questo grande evento Furcese e presenterà il “Sensual Dance Fit”, un nuovo modo di fare Danza esclusivo per le Donne. Alle ore 00.30 scenderà in pista la torta della Notte delle Stelle dal peso di 50 kg che sarà offerta al pubblico presente con fiumi di spumante, per l’occasione verrà stato allestito un Red Carpet per chi amerà avere una foto con Carolyn,ci saranno 4 fotografi, 2 cameramen, praticamente una bellissima organizzazione vi aspetta Sabato 03 Agosto 2019 con ingresso gratuito! La danza è la migliore arte e spettacolo, serve a Socializzare e rendere unico ogni momento, Lo spettacolo inizierà puntuale con gli ospiti del comitato Filippino, e data la numerosissima affluenza prevista,saranno utilizzati anche i parcheggi del campo sportivo, festeggiate insieme alla Blackpool Dancing di Furci Siculo dei Maestri Olivato il decimo Anno della Notte delle Stelle 2019, alle ore 21.00 Furci Siculo.

