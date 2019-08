8 Agosto 2019 13:49

Sono in pagamento a Messina i rimborsi Tari per l’anno 2016 in favore dei contribuenti beneficiari dell’esenzione e/o riduzioni, ai sensi dell’art. 40 del vigente Regolamento IUC, per i quali è stato accertato il diritto al rimborso. Gli interessati potranno ritirare le somme loro spettanti nelle filiali della Banca Unicredit dislocate in tutto il territorio nazionale, muniti di documento di identità e codice fiscale.