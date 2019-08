Messina, via libera dalla Giunta Musumeci: mezzo milione di euro per la messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà

18 Agosto 2019 13:44

Messina, dalla Regione oltre 500 mila euro per la messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea

La Regione stanzia mezzo milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea a Messina. Via libera della Giunta Musumeci per lo stanziamento di 510 mila euro di cui 200 mila euro. Le somme serviranno allo smaltimento del percolato. 310 mila euro serviranno per la sostituzione parziale del capping. ”Col dipartimento stiamo lavorando senza sosta sul fronte delle bonifiche – ha dichiarato l’assessore regionale Pierobon -. Gli uffici stanno cercando di reperire subito, dal Fondo dell’ecotassa, le somme utili ad attivare una convenzione con l’Istituto di geofisica e vulcanologia e per avviare gli interventi di caratterizzazione che sono propedeutici alla messa in sicurezza o bonifica delle 511 discariche. Inoltre – aggiunge Pierobon – su Mazzarrà seguiamo il lavoro di Srr e liquidatore che nell’ultimo sopralluogo mi hanno comunicato la possibilità di mettere presto in operatività l’impianto di trattamento del percolato e ridurre i costi a carico della Regione”.

