Messina, albero si schianta su un’auto a Camaro San Paolo. Cacciotto e Gioveni: “Degrado e abbandono nella vallata. L’Amministrazione faccia qualcosa”

22 Agosto 2019 15:03

Messina, cade un albero a Camaro. Interventi di potatura rinviati a settembre

Notizia di stamattina la caduta di un albero in via G. Pilli a Camaro San Paolo. Alcuni grossi rami sono caduti su un’auto in sosta e per fortuna non registrano feriti, ma solo danni alla vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e vigili del fuoco. Quanto accaduto stamattina a Camaro era già stato ampiamente previsto dal consigliere di circoscrizione Cacciotto, che nei giorni scorsi ha rappresentato pubblicamente il grave degrado in termini di potatura e scerbatura, oltre al lacunoso spazzamento che si registra nel quartiere.

“Purtroppo, constatiamo-dichiarano Cacciotto e Gioveni– un certo abbandono della Vallata di Camaro: San Paolo, San Luigi, Bisconte, Fondo Pistone, Messina 2, Camaro Superiore“.

“È da diversi anni che insieme al collega Libero Gioveni chiediamo la potatura a Camaro San Paolo”- ricorda Cacciotto. “Il Sindaco– aggiunge il consigliere di Circoscrizione-mi ha fatto sapere che a settembre riprenderanno gli interventi di potatura e si darà priorità alla criticità in città“.

