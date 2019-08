Messina, un’area di sosta per i bus a Ponte Gallo: la proposta del consigliere Biancuzzo

11 Agosto 2019 14:23

Biancuzzo scrive al sindaco di Messina e ad Atm

Il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo scrive al sindaco di Messina, al vicesindaco e al presidente di Atm per la creazione di un’area con panchine e pensiline per i pendolari che utilizzano la linea 32 a Ponte Gallo. “Ho già individuato una apposita area che garantirebbe in tutta sicurezza la sosta la fermata della linea 32- scrive Biancuzzo- così come tutelerebbe gli avventori che usufruiscono della linea. Ovviamente lo spazio previsto potrebbe completarsi con panchine e pensiline per i passeggeri in attesa dei mezzi in arrivo o in partenza. Occorrerà definire gli interventi necessari con apposita segnaletica stradale ed idonea illuminazione al fine di completare e salvaguardare la pubblica incolumità rispettando i cittadini che sono residenti nel VI Quartiere o che comunque vi transitano, così come vengono tutelati e curati nelle loro aspettative i concittadini nei quartieri centrali”- conclude.

Valuta questo articolo