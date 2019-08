Antiche tradizioni popolari e il mercato di Mortelle: Messina città di buddaci con la puzza sotto il naso

5 Agosto 2019 15:37

Messina sprofonda sempre più in basso e non per colpa di chi l’amministra. Ne è prova il polverone sollevato per la manifestazione mercatale “Le Antiche Tradizioni Messinesi” a Mortelle

Buddaci con la puzza sotto il naso. Sempre pronti a puntare il dito, a curare il proprio orticello e gridare allo scempio pur di dare fiato alla bocca o di ottenere qualche misero momento di visibilità. Messina sprofonda sempre più in basso e non per colpa di chi l’amministra, ma per i suoi abitanti. Ne è prova il polverone mediatico sollevato per il caso della manifestazione mercatale “Le Antiche Tradizioni Messinesi” a Mortelle. Da venerdì scorso, e tutti i venerdì sera di agosto, a Mortelle è in programma il classico mercatino messinese delle bancherelle. Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e dal Comitato dei mercati di Messina per rilanciare un settore in crisi e movimentare l’agosto messinese. Ma nonostante gli ottimi risultati della serata di venerdì scorso c’è chi ha avuto l’ardire di criticare la manifestazione, approfittando dell’occasione per sparare a zero conto la giunta. Addirittura c’è chi è pronto a lanciare una raccolta firme per boicottare una manifestazione ben fatta, lodevole sotto molti punti di vista e che già dalla prima serata di venerdì ha conseguito un ragguardevole successo.

Ed è qui che entra in scena il “buddace messinese” pronto a criticare e guardare con stizza un’iniziativa del genere: magari perché davanti ai cancelli di casa si ritrova piazzato uno stand in cui si vendono abitini e mutande. E allora? Le tradizioni messinesi sono anche a queste. Il mercato a Messina è un tradizione storica che affonda le sue radici in tempi antichissimi. I residente di Mortelle dovrebbero “baciare a terra dove è più lordo”. Ringraziare l’Amministrazione comunale per aver avuto l’idea di portare a Mortelle un po’ di vita, un po’ di movimento in una zona che specialmente di sera è diventata un cimitero!

Messina è la città dei paradossi: abbiamo assistito inebetiti a una levata di scudi contro l’ordinanza anticattonaggio, con tanto di consigliere comunale in prima linea, che si è improvvisato lavavetri al semaforo per difendere i migranti. Lo stesso consigliere che adesso, insieme al suo gruppo, critica la manifestazione parlando di “scelta improvvida” e del tutto “inadeguata per la tredicesima città d’Italia”. La manifestazione ha il nobilissimo scopo aiutare i mercatali, 170 famiglie sul lastrico, a dare una scossa all’economia locale, dando la possibilità alle famiglie di passare una serata di shopping sotto le stelle. Un valore aggiunto al territorio, che non ha arrecato particolari fastidi ma solo benefici. A Mortelle sono stati fatti sistemare i bagni chimici e come è successo in altre circostanze i mercatali hanno lasciato più pulito di come hanno trovato. Il che è veramente un valore aggiunto, considerando la sporcizia che regna sovrana sulla ss 113.

Sempre per restare in tema di paradossi, non sono da meno i consiglieri comunali pentastellati, che appigliandosi al nome della manifestazione (il cui titolo è formale) assestano un colpo al cerchio e una alla botte. I mercatali a Messina vanno salvaguardati, ma la scelta di collocare gli stand a Mortelle (per qualche sera!) non va bene: “una microeconomia che dà da mangiare a migliaia di famiglie va salvaguardata in ogni modo possibile, così come avviene del resto in tutte le città italiane, dove i mercati sono perfettamente integrati nel tessuto urbano. Per farlo sono necessarie però competenze e capacità del tutto agli antipodi rispetto a quelle della Giunta, che continua a confondere il folclore con la cultura e il commercio con la valorizzazione delle tradizioni locali”. Ci piacerebbe conoscere le loro proposte in merito ad eventuali iniziative da organizzare d’estate a Messina e che coinvolgano i mercatali.

Altra questione irrisolta è poi quella del mercato di Giostra e del paventato ritorno delle bancarelle in strada: una scelta auspicata dagli ambulanti anche in via sperimentale per qualche mese. Ma anche in questo più di qualche consigliere annuncia battaglia. E per tutta risposta i commercianti, capitanati da Salvatore Lanfranchi, minacciano di consegnare le licenze. Le casse del Comune subirebbero un ammanco di circa 450 mila euro.

