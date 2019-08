Messina: due arresti per violazione delle misure cui erano sottoposti due pregiudicati

3 Agosto 2019 17:14

Messina: i carabinieri arrestano due soggetti per la violazione delle misure cui erano rispettivamente sottoposti

Nella mattinata di oggi 03 agosto, i carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea hanno arrestato in flagranza di reato il 59enne di Gioiosa Marea M. T., per il reato di inosservanza degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza cui era sottoposto. In particolare, nel corso di servizio perlustrativo, nella Contrada Maddalena di quel centro, i carabinieri hanno fermato l’uomo a bordo della propria autovettura, verificando come lo stesso guidasse nonostante la patente di guida fosse già stata revocata dalla Prefettura di Messina. I carabinieri, pertanto hanno arrestato M.T. per la violazione degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione applicata a suo carico e lo hanno segnalato anche per la guida del veicolo senza patente. L’uomo, dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la sua abitazione e posto in regime degli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti all’A.G. di Patti per l’udienza di convalida dell’arresto. Nel pomeriggio di ieri 02 agosto, invece, a Patti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 17enne in esecuzione di provvedimento di aggravamento di misura cautelare in carcere, dopo aver accertato reiterate violazioni della misura del collocamento in comunità cui era sottoposto. Rintracciato dai carabinieri è stato condotto presso l’istituto di pena minorile di Acireale.

