Messina, l’assessore Musolino: “Flop Mercato di Mortelle? Polemiche ridicole”

Messina, ancora polemiche sul Mercato di Mortelle: Musolino e il presidente del Comitato Mercati rispondono al consigliere Interdonato

Continuano le polemiche sulla manifestazione mercatale “Le Antiche Tradizioni Messinesi” a Mortelle.

A puntare il dito è un agguerrito consigliere comunale Nino Interdonato, che ieri sera sul suo profilo fb ha scritto: “Live dalla “Manifestazione estiva di esposizione e vendita in località mortelle” alias mercatino etnico di mortelle…come dicono i nostri amici napoletani “cca nun ci sta nisciuno“ neanche i mercatali! Caro De Luca Sindaco di Messina quando PDR – Sicilia Futura ti ha chiesto la revoca, ci aveva visto giusto“.

Lanfranchi: “Interdonato si preoccupi dei problemi ben più seri della città”

Le dichiarazioni di Interdonato non sono andate giù al presidente del Comitato Mercati Salvatore Lanfranchi, che replica al consigliere comunale, spiegando i motivi per i quali ieri sera il mercato sembrava vuoto: “Alcuni residenti hanno lasciato le auto parcheggiate, nonostante l’ordinanza prevedeva il divieto di sosta delle auto dalle 20 alle 2 di notte. Il consigliere comunale Interdonato, invece di preoccuparsi di Mortelle, si preoccupi dei problemi ben più seri della città. Non capisco per quale ragione continui a denigrare la manifestazione e la nostra categoria. Come Comitato ci siamo preoccupati di garantire ordine e decoro e la manifestazione è stata un successo”.

L’ex consigliere comunale Zuccarello: “Il mercato di Mortelle è stato un flop”

Contro la manifestazione di Mortelle critico anche l’ex consigliere comunale Zuccarello, che coglie la palla al balzo per puntare il dito contro l’assessore Musolino:

“Lo sapevamo tutti che era il solito mercato popolare, anche se l’Assessore Musolino, voleva spacciarlo per altro.

Il Flop era scontato, la zona nord e sopratutto Mortelle, non viene rivalutata da un mercatino dove vengono vendute mutande, anzi, viene degradata a zona popolare! La zona nord e Mortelle precisamente, hanno bisogno di progettazione e obbiettivi da parte dell’Amministrazione Comunale. Mercatini e Selfie in giro per le spiagge non sono sufficienti. Altra occasione persa per la Musolino, che continua a dimostrare la sua approssimazione nella gestione del suo assessorato. Forse è il momento di fare un passo indietro da parte sua considerando gli innumerevoli insuccessi nell’ultimo anno”– ha dichiarato l’ex consigliere.

Musolino: “Polemiche strumentali e retorica immobilista”

E non tarda ad arrivare anche la replica dell’assessore Musolino:

“Con riferimento alla manifestazione di Mortelle, si respingono al mittente le speciose polemiche create da una testata giornalistica e da chi alimenta tali polemiche traendone un compiacimento che, francamente, risulta del tutto incomprensibile.

La manifestazione ideata dal Comitato Cittadino dei mercati ha incontrato un grande favore di pubblico, che per ogni serata ha dimostrato di apprezzare un evento che ha finalmente rivitalizzato una zona che si presentava in totale abbandono, adibita esclusivamente al parcheggio dei residenti della zona e degli avventori dei lidi balneari.

L’Amministrazione conferma la propria volontà di consentire a quanti hanno la buona volontà e lo spirito di iniziativa, di realizzare eventi e attività che contribuiscono comunque al rilancio delle attività e riportano i cittadini nella loro città!

Stupisce che si faccia polemica per una manifestazione che interessa solo i 5 venerdì sera del

Mese di agosto, concentrata in poche ore, quando a pochi km di distanza un Comune della provincia ha ormai fondato gran parte della sua attività produttiva stagionale proprio su un mercato serale, e denota certamente una mentalità che è sempre pronta a ostacolare ogni iniziativa in nome di un immobilismo che ha paralizzato la città.

Proprio per questa ragione posso dire che l’Amministrazione è sempre pronta ad ascoltare le istanze dei cittadini e a contribuire a realizzare ogni iniziativa, accogliendo con grande attenzione ogni suggerimento o proposta di miglioramento di quanto viene fatto, opponendosi però a questa mentalità che, negli anni scorsi, ha sempre sfavorito ogni iniziativa scoraggiando chiunque dal proporre qualcosa con la minaccia della critica diffusa e dileggiante”- conclude l’assessore.

