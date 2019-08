Stop al massacro dei delfini: Marevivo scende in piazza

30 Agosto 2019 09:52

Marevivo aderisce alla mobilitazione mondaile per il Japan Dolphins Day 2019

Domani, in occasione del Japan Dolphins Day 2019, Marevivo Onlus aderisce alla mobilitazione mondiale organizzata da Ric O’Barry’s Dolphin Project e Empty the Tanks per manifestare pacificamente a Piazza del Popolo alle ore 11:00 contro il massacro dei delfini. In Giappone, infatti, a settembre ricomincerà la terrificante mattanza di migliaia di cetacei nella baia di Taiji, piccola città a Sud del Paese.

Nello spirito della Convenzione di Washington del 1946 sulla salvaguardia dei cetacei e dei mammiferi marini e forti dei principi di sostenibilità ambientale e di rispetto delle risorse marine viventi protette Marevivo, insieme ad altre associazioni internazionali, chiede alle autorità giapponesi di chiudere Taiji e fermare il massacro dei delfini.

L’associazione si è già attivata per sensibilizzare su questa mattanza lanciando una petizione #StopMassacroDelfini sulla piattaforma Change.org che ad oggi è stata sostenuta da quasi 200 mila persone ed ora chiede a tutti di partecipare a questo evento mondiale, l’unico ad essere stato organizzato in Italia, che ha lo scopo di salvare i delfini da una crudeltà ingiustificabile.

“A Taiji la caccia continua anche perché finanziata da acquari e delfinari – spiega Laura Gentile, responsabile campagne di Marevivo – . I delfini catturati sono di solito venduti ai parchi acquatici giapponesi, ma alcuni sono trasportati fino in Cina o negli acquari di Singapore, Messico, Corea, Vietnam e Russia. Per noi di Marevivo è fondamentale educare e sensibilizzare sul problema e riteniamo che evitare questo tipo di intrattenimento sia un fattore chiave per fermare la caccia di Taiji. Tutti coloro che vogliono davvero conoscere i delfini, e provare un’emozione unica, devono vedere questi splendidi animali liberi, felici nel loro habitat naturale, e non prigionieri nei delfinari, dove non hanno alcun modo di esprimere la loro vera natura”.

