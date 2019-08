I grandi della musica italiana in concerto in Sicilia: Fiorella Mannoia a Taormina, ecco tutti gli appuntamenti da non perdere

8 Agosto 2019 19:59

Estate in musica in Sicilia. Cresce l’attesa per Fiorella Mannoia, che sarà in concerto il 16 agosto a Ragusa (Piazza della Libertà) e il 17 agosto al Teatro Antico di Taormina. Terza e ultima data in Sicilia sarà il 19 agosto al Teatro di Verdura di Palermo. Sull’isola sbarcherà anche Max Gazzè, con il suo On The Road Summer Tour, farà tappa il 17 agosto nella Scalinata della Cattedrale di Noto. Il tour proseguirà poi ad Agira il 18 agosto, a Finale di Pollina il 19 agosto, con il gran finale il 20 agosto a Partanna. Nella sua Sicilia canterà anche Mario Biondi, che il 16 agosto sarà all’Anfiteatro comunale di Zafferana. I biglietti disponibili in prevendita nei circuiti abituali e ai botteghini dei concerti. Date siciliane a cura i Puntoeacapo.

Fiorella Mannoia

Prosegue per tutta l’estate il “Personale Tour” di Fiorella Mannoia nei luoghi estivi più suggestivi e magici della nostra penisola. Durante il tour, che proseguirà anche in autunno con una seconda parte nei teatri più importanti d’Italia, Fiorella presenta dal vivo al pubblico i brani tratti dal suo nuovo progetto discografico “Personale” e i suoi più grandi successi.

Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour ci sono i musicisti Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro “Doc” De Crescenzo (chitarre).

Disponibile in versione CD, in vinile e in digitale “Personale”, il nuovo album di Fiorella Mannoia, è composto da 13 brani, 13 storie che raccontano consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull’umanità, sulla vita e sui sentimenti, in tutte le loro sfaccettature, e molto altro ancora. Attualmente è in radio il nuovo singolo “Il senso”.

L’album è anche – come dichiara l’artista – una «piccola e umile “personale”», da cui il titolo. A rafforzare il racconto delle canzoni, infatti, trovano spazio fotografie realizzate da Fiorella in varie parti del mondo. Una passione, quella della fotografia, che l’artista ha recentemente approfondito e condiviso sui social network.

“Essere appassionati di qualcosa è la più grande fortuna che si possa avere. Non c’è età per scoprire nuove passioni – racconta Fiorella – io ho scoperto da poco quella della fotografia. Oggi esce il nuovo album che è anche la mia piccola e umile personale. Ho voluto abbinare a ogni brano uno scatto realizzato nel corso di viaggi, di incontri, di momenti imprevedibili. Perché le fotografie raccontano prima di tutto delle storie, esattamente come le canzoni”.

Questa la tracklist di “Personale”: “Il peso del coraggio”, “Imparare ad essere una donna”, “Riparare”, “Smettiamo subito”, “L’amore è sorprendente”, “Il senso”, “Un pezzo di pane”, “Penelope”, “Resistenza”, “Anna siamo tutti quanti”, “Carillon”, “L’amore al potere” e “Creature” (Bonus Track Canzone Sospesa con Antonio Carluccio).

Mario Biondi

Mario Biondi Quest’estate torna con alcune speciali serate in Italia, pochi ed esclusivi appuntamenti, dove sarà accompagnato dai sei grandi musicisti, che collaborano con lui da più anni: Federico Malaman (basso), Massimo Greco (piano e tastiere), David Florio (chitarra, percussioni e flauto), Alessandro Lugli (batteria), Marco Scipione (sax), Fabio Buonarota (tromba). Si esibirà a Zafferana, il 16 agosto (Anfiteatro Falcone Borsellino, ore 21.30) nell’ambito della rassegna Etna in Scena in collaborazione con il Comune di Zafferana)

Il nuovo singolo è “Sunny Days” ft. Cleveland Jones (Beyond srl – The Orchard), in duetto con l’astro nascente jazz Cleveland P. Jones.

A proposito del brano Mario Biondi dichiara: “Gli occhi, che sono lo specchio dell’anima, si incontrano e raccontano con voci diverse la stessa storia. C’è chi grida e chi parla sotto voce ma il dolore è la stessa croce”.

L’artista in duetto, Cleveland P. Jones, viene ormai considerato la vera incarnazione dell’anima e del jazz. Nativo di una piccola città chiamata “North” in South Carolina, ha iniziato il suo viaggio artistico in tenera età sotto la tutela di sua madre e di suo nonno che cantavano in chiesa. Mentre studiava a Morehouse, si innamorò immediatamente della musica jazz. “Ricordo la prima volta che ho sentito la voce di Little Jimmy Scott, era una voce come la mia e non mi sono più sentito così imbarazzato a causa del mio timbro vocale”. Nel 2013, Cleveland ha pubblicato il suo album di debutto, “Ace of Hearts”, e ha vinto il premio New Artist of The Year di SoulTracks.com. Ha anche avuto l’onore di aprire la leggenda dell’anima Chaka Khan ed è stato l’ospite speciale di The Shadowboxers.

Max Gazzè

Nei prossimi giorni Max Gazzè arriverà On The Road in Sicilia, per una serie di concerti che lo vedranno protagonista insieme alla sua band: dopo il tour per i 20 anni de La Favola di Adamo ed Eva e il successo di Alchemaya, Gazzè torna al suo primo amore, la musica live, con un grande concerto con il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit. Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (Chitarre), Cristiano Micalizzi (Batteria), Clemente Ferrari (Tastiere) e Max Dedo e una particolarissima sezione fiati.

Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere ‘sintoniche’ e colonne sonore, attore sporadico: Max Gazzè è un artista capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con successo.

Gazzè commenta così il tour: “Insieme alla mia band storica stiamo percorrendo l’Italia perché la musica live è la mia linfa vitale. In parte l’idea di questo tour nasce dal ventennale de La Favola di Adamo ed Eva, che ha segnato una tappa importantissima della mia carriera, in parte dalla voglia di suonare da vivo e sperimentare nuove formazioni e arrangiamenti in maniera totalmente libera senza un disco in promozione. Attraverserò la mia carriera insieme alla mia band. Il resto lo lascio alle emozioni del palco”.

