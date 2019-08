Manager morto in barca in Croazia, due bambini ricoverati: l’Amministrazione di Sant’Agata Militello sospende le manifestazioni estive

16 Agosto 2019 14:56

L’Amministrazione comunale di Sant’Agata Militello sospende l’intero programma delle manifestazioni estive in calendario

L’amministrazione comunale di Sant’Agata Militello, di concerto con gli esponenti dei gruppi consiliari di maggioranza e minoranza, a seguito dei i tragici eventi accaduti nei giorni scorsi in Croazia, “interpretando il sentimento di profondo sgomento della comunità tutta, già di recente duramente colpita da altri due eventi luttuosi, nonché il diffuso stato di forte apprensione per la salute dei due bambini santagatesi ancora ricoverati a Spalato”, ha ritenuto opportuno sospendere l’intero programma delle manifestazioni estive ancora in calendario. L’amministrazione ed il consiglio comunale tutto “ribadiscono la propria vicinanza alle famiglie, nell’auspicio che lo stato di salute dei bambini possa rapidamente migliorare e consentire loro di far presto ritorno a casa”.

