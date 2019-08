Maltratta e violenta moglie e figli per decenni: orco in manette a Bari

26 Agosto 2019 20:12

Arrestato orco a Bari, la criminologa: “Serve un intervento capillare di sensibilizzazione nelle scuole e nelle famiglie. Si deve cominciare a lavorare per educare i nostri ragazzi al rispetto delle donne e ai valori della famiglia”

“Se i mattatoi avessero le pareti di vetro, tutti sarebbero vegetariani, recita un aforisma di Lev Tolstoj. Ma se le case avessero i muri di vetro sarebbe possibile per noi tornare ad essere umani? Accade a Bari, dove maltratta e violenta moglie e figli per decenni. Oggi la polizia ha arrestato un padre “orco” 62enne. A denunciarlo gli stessi famigliari stanchi di subire vessazioni e soprusi. Si dice spesso che, se i mattatoi avessero i muri di vetro, la maggior parte delle persone sarebbero vegetariane. Però, non è del tutto esatto. I mattatoi sono invisibili perché il pubblico non vuole vederli. Tutti sanno che cosa accade in essi, ma semplicemente non vogliono confrontarsi con questa realtà. I maltrattamenti da parte del 62enne, già condannato per violenza sessuale su minorenni, sono iniziati negli anni ’80, dopo il matrimonio da allora, secondo le indagini, la famiglia ha vissuto un lungo periodo caratterizzato da continue vessazioni, fisiche e psicologiche, minacce ed episodi di violenza sessuale.

Devono aver subito sofferenze indicibili i familiari se, solo dopo aver raggiunto un punto oltre la soglia del dolore, hanno trovato il coraggio per denunciare. Adesso, scrive la criminologa Antonella Cortese (vicepresidente dell’Accademia italiana delle scienze di polizia investigativa e scientifica) non bisogna essere cresciuti in un paradiso falsamente bello circondato da fragili pareti di vetro per capire, aiutare e dare una mano a chi è in situazioni di disagio perché nel frattempo gli orchi e i demoni attendono solo di infrangere il vetro e liberarci dalle menzogne. Serve un intervento capillare di sensibilizzazione nelle scuole e nelle famiglie si deve cominciare a lavorare per educare i nostri ragazzi al rispetto delle donne, ai valori della famiglia e alla bellezza di riscoprire le cose come se ogni giorno fossero sotto la luce di un sole nuovo”.

