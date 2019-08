Livorno, madre scappa da una struttura protetta con il bimbo di pochi mesi: ritrovati

28 Agosto 2019 20:33

La madre e il piccolo erano seguiti dai Servizi Sociali del Comune di Livorno. Il commento dell’assessore comunale

Stanno bene, e sono stati riportati in comunità, la madre e il bambino spariti giorni fa da una struttura protetta di Pisa. La mamma e il bimbo di pochi mesi erano seguiti dai Servizi Sociali del Comune di Livorno. L’assessore al Sociale del Comune Andrea Raspanti commenta così il ritrovamento: ‘‘Siamo contenti che questa spiacevole vicenda si sia conclusa bene. I nostri servizi sociali hanno lavorato in sinergia col Tribunale dei Minori e col Serd fin dalla nascita del bambino, alla fine del luglio scorso, per creare le migliori condizioni di recupero di una situazione familiare evidentemente compromessa. Anche in queste ore difficili hanno seguito attentamente la situazione e offerto la massima collaborazione alle forze dell’ordine. Il caso, dopo questo episodio, sarà ovviamente rivalutato”.

