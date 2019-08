17 Agosto 2019 13:45

A Locri avrà luogo la 18ª edizione del premio nazionale di poesia dialettale “Moschetta”. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale “Pro Moschetta” presieduta da Gianni Capogreco

Domenica 18 agosto alle 21.30 nella piazza dello splendido borgo di Moschetta di Locri, avrà luogo la diciottesima edizione del premio nazionale di poesia dialettale “Moschetta”. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale “Pro Moschetta” presieduta da Gianni Capogreco e gode anche quest’anno del patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dei Comuni di Locri, Gerace, Gioiosa Ionica, Portigliola e Bianco, con una prestigiosa e rinnovata giuria, che quest’anno sarà presieduta dal giornalista Pietro Melia (giurati Vito Pirruccio, Sandra Tuzza, Gianni Capogreco e Giovanna Panetta; segretario Mimmo Spanò) chiamata a selezionare centinaia di testi provenienti da tutta Italia e che hanno come denominatore comune la tutela del patrimonio linguistico dialettale. La serata, che sarà presentata dal giornalista Gianluca Albanese, godrà dei momenti musicali con l’esibizione di Pino Rubino e prevede tre segnalazioni di merito e altrettante menzioni d’onore. Ai primi tre classificati, invece, andranno altrettanti pinax: d’oro per il primo, d’argento per il secondo e di bronzo per il terzo. Tutti di particolare pregio. Al termine della serata è prevista la degustazione del gelato “Pezzo duro gioiosano” e del vino Greco di Bianco.

