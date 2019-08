19 Agosto 2019 20:11

Droga a Lipari: denunciato un 17enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

Oggi, sull’isola di Lipari, i Carabinieri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria Minorile di Messina un 17enne, trovato in possesso di 5 grammi di hashish suddivisi in 5 dosi, 450 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio ed un bilancino di precisione. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire 4 grammi di cocaina. Il giovane dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

