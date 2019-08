Messina, la nuova impresa di Lillo Valvieri: il presidente de Le Vetrine di via Garibaldi pubblicherà un libro

8 Agosto 2019 10:37

Il libro racchiude 20 racconti, vissuti direttamente e indirettamente dall’autore, durante l’arco della sua carriera lavorativa a Messina

Il Presidente dell’Associazione Le Vetrine della Via Garibaldi, Lillo Valvieri, scrive un libro, il quale sarà presentato e pubblicato nel mese di settembre/ottobre prossimo.

Si tratta del primo libro in Italia scritto da un barbiere.

Il libro racchiude 20 racconti, vissuti direttamente e indirettamente dall’autore, durante l’arco della sua carriera lavorativa.

Le storie, poiché spaziano dalla realtà alla fantasia, trattando gli argomenti più vari, e toccando temi diversi: dall’incubo del racket, ai tradimenti, all’abuso sessuale, la ludopatia e tanti altri che portano a profonde riflessioni.

Tra i racconti di Lillo Valvieri, ve ne è uno intitolato “Sognando la politica” che nasce dalla sua profonda passione per la politica per il sociale che da sempre coltiva.

Sotto forma di autobiografia, in questo racconto lo scrittore spiega cosa rappresenta per lui la politica, solo una passione, o forse qualcosa in più.

L’autore Valvieri gioca con le allusioni, lasciando il lettore nel dubbio, se la politica possa davvero essere un suo obiettivo futuro o resterà soltanto una passione platonica.

Intanto il barbiere Lillo Valvieri confida “Ho scritto questo libro perché amo tutto ciò che è arte, compresa la scrittura, alla quale mi sono accostato da pochissimo.

Alla soglia dei miei 40 anni mi sono ritrovato con questa passione nascente che trovo straordinaria.

La scrittura mi ha relegato tante emozioni e sensazioni inaspettate, sono rimasto incantato dall’inchiostro che scorre sulla carta e dal suo fruscio, mentre le mie fantasie prendevano vita.

Oggi scopro la scrittura dopo una vita di lavoro artigianale, che non cambierei per nulla al mondo, perché mi ha portato alla crescita su ogni fronte e ad esser ciò che sono oggi. La mia vuol essere una dimostrazione che anche l’obbiettivo più difficile può essere raggiunto, nulla è impossibile se vi è l’impegno e la dedizione”.

Valvieri inoltre spiega che il libro rappresenta “un ulteriore passo in avanti per l’associazione, poiché parte degli eventuali proventi derivanti dalla vendita, diventerà patrimonio dell’associazione “Le Vetrine di Via Garibaldi”, la quale ha, come di consueto, l’intento di dare il proprio contributo al miglioramento della Città su diversi fronti”.

L’associazione afferma che “i progetti in cantiere non mancano, e come al solito si conferma un laboratorio di idee, una delle quali, resa già nota, è quella dell’acquisto di centinaia di piantine, futuri alberi, che verranno ripiantate nelle zone che negli ultimi anni sono state devastate dai roghi che hanno interessato i nostri Peloritani”.

È possibile seguire tutte le info relative al libro e alla sua pubblicazione, sulla pagina Facebook appositamente creata “Libro del barbiere”.

