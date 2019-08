Governo: la Lega ritira la sfiducia a Conte

20 Agosto 2019 20:24

Crisi di Governo: la Lega ritira la mozione di sfiducia contro il premier Conte

La Lega ha ritirato la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte, che era stata presentata il 9 agosto scorso, ma non era ancora stata calendarizzata in Aula. Il ritiro- spiegano fonti parlamentari- è dovuto al fatto che il presidente del Consiglio nel suo discorso al Senato ha già annunciato che in serata presenterà le dimissioni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Inoltre il premier non è stato sfiduciato dall’Aula e l’ultimo appello sulle riforme lanciato da Matteo Salvini ai 5 Stelle non avrebbe nessun senso con una mozione di sfiducia in campo.

Conte: “Se a Salvini manca il coraggio, me lo assumo io. Vado al Colle”

Nella replica in serata, Conte in Aula ha dichiarato: “Mi dicono che è stata ritirata la mozione. Dobbiamo essere d’accordo su un punto: che non possiamo, se amiamo le istituzioni, affidarci a espedienti, tatticismi, giravolte verbali che io faccio fatica a comprendere. Prendo atto che al leader della Lega, Matteo Salvini, manca il coraggio di assumersi la responsabilità dei suoi comportamenti. E’ evidente che la responsabilità della crisi porta la sua firma, ma se gli manca il coraggio politico, me la assumo io. Questa è l’unica conclusione obbligata e trasparente”.

