Lega il cane all’auto e lo trascina sull’asfalto: medico denunciato

15 Agosto 2019 16:34

Il 50enne è stato notato dai Carabinieri mentre trascinava il cane sull’asfalto: la povera bestiola ha riportato ferite ad una zampa ed è stato affidato a un canile

I Carabinieri di Villa Literno, nel Casertano, hanno fermato un medico 50enne mentre trascinava sull’asfalto un cane legato col guinzaglio alla sua vettura. L’uomo è stato denunciato: procedeva a velocità sostenuta in Via Vittorio Emanuele, con il cane (un meticcio di 10 anni).

Ai militari il 50enne, residente a Minturno (Latina), ha spiegato di non aver fatto salire il cane perché il figlio 18enne, che era in auto, ne aveva paura. Secondo i carabinieri, invece, l’uomo avrebbe tenuto il cane fuori dall’auto per evitare di fargli sporcare gli interni della vettura, appena lavata. Il cane ha riportato ferite ad una zampa ed è stato affidato a un canile.

