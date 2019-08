L’Asd Cataforio Calcio a 5 Reggio Calabria parteciperà al campionato di Serie A2

3 Agosto 2019 11:30

L'Asd Cataforio Calcio a 5 Reggio Calabria parteciperà, per la stagione 2019-2020, al campionato di Serie A2

La notizia tanto attesa è finalmente arrivata. L’Asd Cataforio Calcio a 5 Reggio Calabria parteciperà, per la stagione 2019-2020, al campionato di Serie A2. Grande, enorme, immensa soddisfazione da parte di tutto il sodalizio bianconero, la cui richiesta di ammissione al secondo campionato Nazionale è stata accettata. Nella città di Reggio Calabria ritorna la Serie A2 dopo dodici anni ed anche questo rappresenta grande motivo di orgoglio. La Città Metropolitana (con ben due squadre) e la Calabria (con altre due) saranno protagoniste nel girone C della A2. Insieme ai reggini sono state ammesse altre tre formazioni meridionali e parliamo del Regalbuto, del Futsal Bisceglie e del Real San Giuseppe. Una A2 che quindi annovera altre tre formazioni provenienti dal girone in cui ha preso parte il Cataforio che, dopo cinque stagioni consecutive in cadetteria, prende il volo verso una nuova, entusiasmante esperienza. La società ha brillantemente condotto le operazioni del caso, affinché tutta la documentazione fosse ritenuta idonea. Lo stesso dicasi in ambito mercato, andando a rinforzare la rosa con due colpi importanti, come Creaco e Scheleski. Lo meritavano i ragazzi, lo meritava lo staff tecnico, lo meritava il pubblico, anche solo provare ad effettuare la richiesta che, peraltro con un ottimo punteggio, è stata accolta e che porta oggi a un livello superiore il team bianconero. Altre novità sono attese a brevissimo. Intanto, adesso, è il momento giusto per essere felici e festeggiare questo storico traguardo.

