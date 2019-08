Percorre l’italia a piedi per promuovere la donazione di organi e riabbracciare la nonna in Sicilia: l’impresa di Francesca Ferraro

24 Agosto 2019 18:55

Francesca Ferraro è un’educatrice sociale di 29 anni, nata a Sciacca, ma andata via dalla Sicilia a solo due anni. Oggi ha raggiunto il suo traguardo. Per lei stasera è stata organizzata una grande festa nell’aula consiliare Falcone e Borsellino

Ha percorso 1.450 km a piedi, dalla Toscana alla Sicilia per raggiungere la nonna che non vede tanti anni e promuovere la donazione di organi. È l’impresa di Francesca Ferraro, che oggi insieme alla cangnolina Dakota ha raggiunto il traguardo. Francesca Ferraro è un’educatrice sociale di 29 anni, nata a Sciacca, ma andata via dalla Sicilia a solo due anni. “Tutto è nato – spiega – dal desiderio di tornare in Sicilia e ritrovare i parenti, la nonna per prima. L’Aido mi ha contattata chiedendo di promuovere la cultura del dono durante le 69 soste del cammino”. E il sindaco di Montevago e presidente della commissione Salute dell’Ars le conferirà la cittadinanza onoraria.

“Abbiamo voluto conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Ferraro perché lei, attraversando l’Italia a piedi, ha promosso sui social una campagna di sensibilizzazione a favore della donazione degli organi. Nella nostra isola siamo fanalino di coda nella donazione e abbiamo così voluto sposare questo modello di sensibilizzazione in particolare fra i giovani”. Ha dichiarato Margherita La Rocca Ruvolo.

Francesca si è messa in cammino lo scorso 16 giugno. È partita da Pieve a Nievole (Pistoia). Per lei stasera è stata organizzata una grande festa nell’aula consiliare Falcone e Borsellino. Il sindaco le conferirà la cittadinanza onoraria e saranno presenti, tra gli altri, Salvatore Urso dell’associazione Aido (Associazione italiana Donatori Organi) e Palmina Di Pasquale presidente regionale Frates – Gruppi Donatori di Sangue.

