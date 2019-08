28 Agosto 2019 18:41

Isole Eolie: i 5 turisti sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento della Guardia Costiera

Sono stati salvati dalla Guardia Costiera 5 turisti italiani che stavano per naufragare mentre si trovavano a bordo della loro imbarcazione alle Isole Eolie. L’operazione e’ stata coordinata dal tenente di vascello Francesco Principale che grazie al tempestivo intervento ha evitato il peggio portando i turisti in salvo. Il gozzo era finito in una secca e stava per affondare.

