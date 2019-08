Messina, brutto incidente in via Felice Bisazza: scontro tra due auto, un ferito [FOTO]

24 Agosto 2019 22:27

Messina, incidente in via Felice Bisazza: scontro tra due auto, donna trasportata al Piemonte

Brutto incidente questa sera a Messina. Una Golf che percorreva via Felice Bisazza si è scontrata con una Matiz che transitava sulla via San Giovanni Bosco in direzione nord a sud. Come si evince dalla immagini a corredo, a seguito del violento impatto l’utilitaria rossa si è ribaltata su un fianco. È stato necessario interdire la zona al traffico per la rimozione del veicolo dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale, i vigili del fuoco e i medici del 118. La conducente della Matiz è stata trasportata all’ospedale Piemonte per accertamenti.

Valuta questo articolo