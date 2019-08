10 Agosto 2019 15:00

Incidente stradale sulla Salerno-Reggio Calabria tra gli svincoli di Eboli e Campagna in provincia di Salerno, in direzione Sud

Gravissimo incidente stradale sulla Salerno-Reggio Calabria tra gli svincoli di Eboli e Campagna in provincia di Salerno, in direzione Sud. Nel sinistro, che ha coinvolto una sola autovettura, una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite. Il traffico è fortemente rallentato: il personale Anas e le forze dell’ordine sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per effettuare i rilievi del caso, al fine di ripristinare la regolare circolazione appena possibile.

