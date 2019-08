6 Agosto 2019 12:08

Incidente in Sicilia dove un giovane di 18 anni ha è morto questa notte in un incidente a Palermo

Terrificante incidente in Sicilia dove un giovane di 18 anni ha è morto questa notte in un incidente a Palermo. Il giovane, alla guida della sua moto, ha perso il controllo e si è andato a schiantare contro il guard rail. Per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’amico che era con lui a bordo della moto è stato trasferito nel più vicino ospedale. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Foto di repertorio

