6 Agosto 2019 22:00

Pauroso incidente in Calabria: auto precipita in una scarpata, due morti e 4 feriti. Il conducente è morto sul colpo mentre l’altra vittima è deceduta mentre stava per essere trasportata nell’ospedale di Cosenza con l’eliambulanza

Tragico incidente mortale a Longobucco, nel cosentino, dove un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata in una scarpata provocando la morte di due persone ed il ferimento di altre quattro. Il conducente è morto sul colpo mentre l’altra vittima è deceduta mentre stava per essere trasportata nell’ospedale di Cosenza con l’eliambulanza. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Foto di repertorio

