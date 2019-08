4 Agosto 2019 18:46

Incidente stradale a Bergamo dove un ragazzo di 21 anni è morto mentre l’altro, 18enne, è ricoverato in ospedale in condizioni gravissime

Grave incidente stradale a Bergamo dove un ragazzo di 21 anni è morto mentre l’altro, 18enne, è ricoverato in ospedale in condizioni gravissime. I due erano in sella a una vespa quando sono stati travolti da un automobilista al volante di una mini cooper.

Foto di repertorio

Valuta questo articolo