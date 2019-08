Incentivo Occupazione Sviluppo Sud: accolte oltre l’80% delle domande pervenute

2 Agosto 2019 13:10

Con circolare n. 102 del 16 luglio 2019 l’Istituto ha avviato la procedura di fruizione degli sgravi contributivi introdotti con la misura Incentivo Occupazione Sviluppo Sud.

Si riepilogano gli esiti delle elaborazioni automatizzate effettuate al 31 luglio 2019:

istanze pervenute: 46.760;

istanze accolte: 38.377 (82,07%);

istanze rifiutate per mancanza dei requisiti legittimanti: 36 (0,08%);

istanze provvisoriamente non accolte per assenza, nella banca dati ANPAL, di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) validamente rilasciata dal lavoratore: 4.804 (10,27%);

istanze annullate dai datori di lavoro/intermediari interessati: 2.069 (4,42%);

istanze in attesa di elaborazione: 1.474 (3,15%).

E’ stata completata la definizione del 96,85% delle domande pervenute. Alle aziende/intermediari interessati è stato inoltrato l’esito della domanda. Si ricorda che, come previsto dalle norme, dopo l’accoglimento della domanda, il datore di lavoro ovvero l’intermediario previdenziale incaricato, entro 10 giorni di calendario dall’accoglimento della domanda, deve comunicare attraverso la procedura telematica l’avvenuta assunzione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del beneficio. Le domande che perverranno dopo il 31 luglio saranno gestite seguendo gli ordinari criteri di elaborazione. Anche per tali richieste, nell’ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro o l’intermediario previdenziale incaricato, entro 10 giorni di calendario dall’accoglimento della domanda, dovrà comunicare, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, l’avvenuta assunzione attraverso la specifica procedura telematica.

