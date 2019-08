Incendio in Sicilia: le fiamme minacciano Monte Erice

15 Agosto 2019 20:03

Incendio in Sicilia: le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno preso il via nel retro di un’azienda a Pizzolungo

I Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale sono al lavoro per domare il vasto incendio che sta minacciando le pendici del Monte Erice nel trapanese. Il rogo è divampato a Pizzolungo e sul posto sono intervenute anche due autobotti e un mezzo veicolare. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno preso il via nel retro di un’azienda che opera nel settore marmifero. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale di Erice e altri mezzi dei Vigili del Fuoco perché le fiamme stanno risalendo velocemente la parte bassa del Monte Erice, in corrispondenza dell’area demaniale San Matteo.

