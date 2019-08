Il GAL Terre Locridee e UnipolSai presentano la 2ª edizione di Magna Locride

31 Agosto 2019 12:38

A conferma del successo dello scorso anno il GAL Terre Locridee organizza, insieme all’UnipolSai Assicurazioni, la seconda edizione della manifestazione “Magna Locride – Assicurati i prodotti migliori”. La volontà di rinnovare questo appuntamento nasce soprattutto per continuare il percorso di rilancio dei prodotti agroalimentari della Locride, costituito da piccole e grandi realtà di eccellenza non sempre conosciute al grande pubblico. La manifestazione inizia nel pomeriggio di sabato 14 settembre per concludersi domenica 15, importante tassello di un itinerario di conoscenza e valorizzazione del territorio e delle sue risorse. I temi di questa edizione, sono la qualità e il valore del fare squadra. Due prodotti territorio, in grande crescita maiale nero d’aspromonte e mandorle sono presi ad emblema e posti al centro della manifestazione. Accanto alla possibilità di degustare e conoscere i migliori prodotti della Locride, si effettuerà anche un percorso relativo alla storia e alle proprietà benefiche del nostro cibo grazie a dibattiti, degustazioni guidate e rassegne che scandiranno la festa. La manifestazione dello scorso settembre è stata un successo di pubblico e di dialogo tra le varie realtà del territorio, per cui quella che era una novità lo scorso anno, si conferma nel 2019 con la sponsorizzazione della prima compagnia assicurativa italiana, la UnipolSai, che ha deciso di investire sul nostro territorio non solo per promuovere i suoi prodotti, ma per sostenere le aziende del settore e offrire un momento di festa per tutta la popolazione locale. Confermata anche l’idea guida della manifestazione, legata allo sviluppo economico dell’area, che non può prescindere da una triade di iniziative, legate a Cultura, Turismo e Agricoltura. Il 14 e 15 settembre Piazza dei Martiri, a Locri, si trasformerà nel mercato agro-alimentare della Locride, con stand ed espositori da parte delle aziende produttrici, degli artigiani, degli agricoltori e dei ristoratori locali. Sarà una festa per promuovere le produzioni tipiche locali e la nostra bellissima terra. Come nella prima edizione anche quest’anno è previsto il concorso di pittura estemporanea dal titolo “Piantala!: Le piante nella tradizione popolare della Locride”. Naturalmente grande merito di questo raro esempio di investimento di un marchio nazionale nella Locride, è la dinamicità e l’intraprendenza dell’agenzia di Marina di Gioiosa della stessa assicurazione, rappresentata dagli agenti Pugliese e Angelini, che ha fortemente voluto la conferma di questa manifestazione affiancando il GAL nell’organizzazione. Questa iniziativa sostenuta con entusiasmo dal presidente del GAL Terre Locridee Francesco Macrì, è stata possibile grazie al lavoro svolto dal CdA e dalla struttura del GAL, che crede in questo tipo di iniziative che promuovono il buono della Locride.

