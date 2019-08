15 Agosto 2019 00:27

In merito ad un documento firmato Pd Calabria pubblicato online, l’onorevole Stefano Graziano precisa che: “Le uniche comunicazioni del Pd Calabria avvengono attraverso il commissario Stefano Graziano. Nella giornata di oggi non è stata fatta nessuna dichiarazione e nessun documento. Resta ferma la posizione sulle prossime regionali e dunque per una candidatura che sia di rinnovamento”.