Grande attesa per la prima mostra canina amatoriale a Soccorso

18 Agosto 2019 15:59

Cresce l’attesa per la prima mostra canina amatoriale denominata “Qua la Zampa” che si terrà domani 19 agosto a Soccorso, frazione di Gualtieri Sicaminò. La serata, organizzata dal Comune di Gualtieri e da Cuccioli Trinacria (negozio specialista nel campo animale), avrà inizio alle ore 20:00 e verrà condotta da Giovanni Remigare.

La manifestazione inizierà con una prova di Ability sviluppato con la preziosa collaborazione dell‘ASD Red Team, a seguire inizierà la sfilata dei nostri amici a quattro zampe che verranno divisi in categorie, create in base all’età. I giudici staranno attenti a diversi parametri per definire la classifica che porterà alla consegna di diversi premi. A fine serata sarà consegnato un gadget a tutti i partecipanti.

Le iscrizioni alla mostra sono aperte fino a pochi minuti dall’inizio della stessa. La quota per parteciparvi è pari a 10 euro e può partecipare qualsiasi cane con microchip.

