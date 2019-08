31 Agosto 2019 16:55

La stoccata del sindaco di Palermo a Salvini: “Meglio un dialogo confuso con il M5S che con un aspirante fascista”

”È difficile avere come interlocutore un soggetto in forte confusione e in fibrillazione come il M5s, ma meglio interloquire con un soggetto in difficoltà che lasciare al Governo un aspirante fascista che vuole pieni poteri”. A dirlo il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, durante la riunione con sindaci, governatori e segretari regionali del Partito democratico.

