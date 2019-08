Governo, Siclari: “Il Paese ha bisogno del centrodestra unito”

31 Agosto 2019 19:05

Governo, Siclari: “Occorre un centrodestra con Lega, FI e FDI a guida liberale, cristiano e riformista che può dare speranza al nostro Paese”

“L’Italia, oggi più di prima, ha bisogno di noi, della nostra coalizione di centrodestra con un’area fortemente moderata rappresentata da Forza Italia che porta con se l’indispensabile esperienza e lungimiranza dimostrata dal presidente Silvio Berlusconi e la determinazione di un partito che vuole aiutare il Paese ad uscire dalla crisi ed avere un ruolo determinante in Europa. Occorre un centrodestra con Lega, FI e FDI a guida liberale, cristiano e riformista che può dare speranza al nostro Paese. L’Italia non può avere al Governo, in questo momento delicato, né il Pd né il M5S che è risultato il partito del NO come denunciato in Parlamento dalla Lega, azionista dell’ultimo Governo M5S Lega. Per questa ragione – prosegue il senatore azzurro Siclari – è doveroso rafforzare la coalizione di centrodestra che può rappresentare la via d’uscita definitiva alle emergenze che stanno vivendo le famiglie italiane, i giovani che non trovano lavoro e le imprese soffocate dalle tasse. I partiti di centrodestra devono tutto alla nostra coalizione fortemente voluta dal presidente Berlusconi e votata per 25 anni da milioni di elettori e di cittadini italiani fino a risultare, nelle ultime elezioni del 2018, la coalizione più votata.

Forza Italia, oltre a chiedere le elezioni anticipate, è stato l’unico partito del centrodestra, per rispetto degli alleati e degli elettori, ad aver chiesto tramite il Presidente Berlusconi al presidente della Repubblica, durante le consultazioni, di permettere un tentativo di nascita di un “governo parlamentare di centrodestra”, in considerazione del risultato delle ultime elezioni politiche del 2018, dove la coalizione di centrodestra è stata quella più votata. Silvio Berlusconi ha dimostrato ancora una volta di rispettare la Lega e FdI. Chiaramente, se qualcuno pensa di poter fare tutto da solo, senza bisogno di alcun alleato, ha già favorito, senza magari desiderarlo la sinistra ed il M5S che affosseranno l’Italia”.

