Governo, volano gli stracci tra Lega e M5S. Salvini: “aria di accordo tra grillini e Renzi. Di Maio durissimo con il leader del Carroccio: “giullare, inventatene un’altra”

9 Agosto 2019 18:08

Governo, volano parole grosse tra Lega e M5S. Salvini parla di accordo Renzi-Di Maio. La replica: “Giullare, inventatene un’altra per giustificare quello che hai fatto”

Volano gli stracci tra Lega e Movimento 5 Stelle con parole grosse: è una resa dei conti durissima tra i due partiti. Intanto per lunedì 12 Agosto alle ore 16 è stata convocata dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, la conferenza dei capigruppo che dovrà stabilire i tempi di discussione e votazione della mozione.

Ma dicevamo è scontro tra gli ormai ex alleati. Matto Salvini accusa i grillini di pensare ad un governo con Renzi: “mi auguro che nessuno stia pensando di prendere in giro gli italiani, di tirarla in lungo e di inventarsi un governo che sarebbe inaccettabile per la democrazia”. Dal canto suo di Luigi Di Maio: “caro Salvini stai vaneggiando, inventatene un’altra per giustificare quello che hai fatto, giullare. Questa di Di Maio-Renzi è una fake news di Salvini per nascondere il tradimento del contratto di governo e del paese”.

