Governo, Salvini stacca la spina: “andiamo subito al voto”. Di Maio: “sono tranquillo”

8 Agosto 2019 20:50

Governo, Salvini stacca la spina, l’esecutivo non c’è più. Il leader leghista chiede un passaggio in Parlamento. Il grillino Di Maio: “Sono tranquillo”

Il Governo non c’è più: lo strappo tra Lega e M5S è troppo profondo e parte probabilmente da lontano. “Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c’è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori”. Matteo Salvini, dopo un’ora di colloquio con Giuseppe Conte è chiaro: “le vacanze non possono essere una scusa per perdere tempo e i parlamentari (a meno che non vogliano a tutti i costi salvare la poltrona) possono tornare a lavorare la settimana prossima, come fanno milioni di Italiani”. Si punta al 13 Ottobre quale data utile per andare al voto.

Governo, Salvini stacca la spina. Il Pd: “siamo al ridicolo”

“Le regole istituzionali sono ridotte al ridicolo. I pericoli per la democrazia, in questo momento, non vengono dal rischio di svolte autoritarie o da recrudescenze fasciste. Ma dalla democrazia ridotta a farsa. Occorre reagire con determinazione”, commenta Andrea Orlando, vicesegretario vicario del Partito demcratico.

Governo, Salvini stacca la spina. Di Battista: “il leader della Lega è schiavo del sistema”

“Nelle prossime settimane si potrebbero fare alcune cose straordinarie che il ‘sistema’ detesta: 1. Tagliare 345 poltrone di parlamentari. Sono già passate 3 votazioni diamine, manca solo la quarta! 2. Togliere le concessioni autostradali ai Benetton. Tra poco arriva il 14 agosto, la data della tragedia del Ponte Morandi, non è passato nemmeno un anno da quei morti. 3. Trovare soldi per la flat-tax (se fatta bene è una buona cosa) 4. Far fare a Giorgetti i decreti attuativi per la legge sullo sport e togliere finalmente a quel ruffiano di Malagò la gestione clientelare di milioni di euro. Ma no, questo politicante di professione manda tutto all’aria per pagare cambiali a parlamentari terrorizzati dal taglio delle poltrone o agli amici del ‘suocero’ Verdini che se la fanno sotto per la riforma della prescrizione che entrerebbe a breve in vigore. Il bello è che dirà in Parlamento che non si possono fare queste cose perché quelli del 5 Stelle lo trattano male poro amore. Spettacolo da vomito di chi si è mascherato da protettore del Popolo ma che è schiavo del sistema”. Lo scrive su facebook Alessandro Di Battista.

