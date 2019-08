30 Agosto 2019 08:52

Governo, Renzi: “mi piacerebbe che alla Sanità andasse uno come Burioni, con l’assenso anche grillino”

“Mi piacerebbe che alla Sanità andasse uno come Burioni, con l’assenso anche grillino. Poi magari il prof non accetterebbe. Ma per dire che la proposta di scegliere persone di qualità è sempre vincente“. E’ quanto afferma, intervistato dal Messaggero, l’ex premier Matteo Renzi. Il ruolo di Di Maio? “Decideranno lui, Zingaretti e Conte. Certo non al Viminale, dove occorre un professionista della sicurezza e non un ex vicepremier che non ha esperienza in questo senso e sarebbe solo il nemico perfetto per Salvini”.

